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В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок
В Житомире произошло смертельное ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Неделю назад в аварии под Киевом погибла почти вся семья, в том числе двое несовершеннолетних детей.
ДТП в Житомире случилось 16 июля на переулке Коммунальный.
Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля «САЗ 3507» наехал на 5-летнего мальчика, который играл на обочине и внезапно выбежал на дорогу. Ребенок попал под заднее колесо грузовика и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщили в областном главке полиции, водитель был трезв.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».
Напомним, 15 июля на Столичном шоссе в Киеве столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли люди.
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