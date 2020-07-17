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Происшествия

В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок

11:28 17 июля 2020
машины

В Житомире произошло смертельное ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Неделю назад в аварии под Киевом погибла почти вся семья, в том числе двое несовершеннолетних детей.

ДТП в Житомире случилось 16 июля на переулке Коммунальный.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля «САЗ 3507» наехал на 5-летнего мальчика, который играл на обочине и внезапно выбежал на дорогу. Ребенок попал под заднее колесо грузовика и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в областном главке полиции, водитель был трезв.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

Напомним, 15 июля на Столичном шоссе в Киеве столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли люди.

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