Подозреваемые в убийстве следователя СБУ успели продать его телефон

Двум жителям столицы, которых задержали после убийства следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, сообщили о подозрении.

Как сообщает спикер киевской прокуратуры Надежда Максимец, им инкриминируют разбойное нападение (ч. 4 ст. 187 УК Украины), а одному из задержанных, который нанес следователю смертельный удар, и ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное нанесение тяжкого телесного повреждение, повлекшего смерть.

«Во время обысков в квартире, где проживают подозреваемые, правоохранители изъяли вещи погибшего: его банковскую карточку, документы и сумку. Что касается мобильных телефонов потерпевшего, то нападавшие успели их продать. В настоящее время личность покупателя установлена, телефоны изъяты», — сообщает Надежда Максимец.

Отмечается, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. А одному из них в день задержания — 15 июля — Оболонский районный суд Киева должен был вынести приговор по делу о краже имущества.

По данным следствия, 4 июля 2020 примерно в 23 часов 30 минут, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили мужчину и напали на него с целью завладения имуществом. Один из них ударил следователя СБУ по голове. После этого злоумышленники (1990 и 1997 г. р.) забрали его вещи, в том числе и сумку с документами, и скрылись.

Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Романа Закладного нашли ночью на улице Иорданской. Возле уха у него обнаружили следы крови.

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