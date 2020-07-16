Задержаны подозреваемые в убийстве сотрудника СБУ в Киеве (фото)

В Киеве правоохранители задержали двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.

Об этом передает со ссылкой на источники Цензор.НЕТ.

Сообщается, что одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони — неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужчина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

Факт задержания подозреваемых изданию УП подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Проведены неотложные обыски, изъяты вещественные доказательства. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются», — сказала она.

В то же время источники УП в правоохранительных органах сообщили, что следствие подозревает нападение с целью завладения личными вещами.

Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название — Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было. Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.

У Закладного остались вдова и двое детей. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Никополе Днепропетровской области в багажнике автомобиля был обнаружен труп полицейского. По предварительной версии, у молодого полицейского по каким-то причинам возник конфликт с жителем Никополя. Тот выстрелил в спину правоохранителю, и полицейский скончался.

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