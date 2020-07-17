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Стало известно имя второго звездного участника "Танців з зірками" (видео)
Популярный проект «Танці з зірками», первым участником которого стал певец Олег Винник, назвал имя второй звезды, которая сразится на паркете за победу в новом сезоне. Эстафету от артиста приняла бывшая участница «ВИА-Гры», певица и актриса Надежда Мейхер. О своем участии в шоу она сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице «Виа Гры» Санте Димопулос.
«Я мечтала принять участие в „Танцях з зірками“ уже давно, и на это было 3 причины. Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому. Когда мне было 18 лет, и я начала работать в коллективе „Виа-Гра“, то время от времени я жалела, что покинула свое любимое дело. Я всегда с радостью принимала участие в связанных с хореографией проектах, ведь в глубине души я оставалась танцовщицей. Еще в 2006 году я участвовала в первых „Танцях з зірками“ на „1+1“. Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать. Внутренняя недосказанность — это вторая причина, почему я мечтала принять участие в шоу в этом году. Третья причина — я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину. Так, играя в кино или исполняя песни, я стараюсь передать свое отношение к чувствам и всей палитре отношений. Сейчас я хочу уже через язык тела поделиться собственными переживаниями, эмоциями. Знаю, что в наших с партнером танцах будет настоящая драматургия отношений, ведь мы хотим вдохновлять людей не только танцевать, но и показать, что в жизни нет ничего невозможного. У каждого из нас всегда есть возможность открывать в себе таланты, достигать целей, открывать свое сердце», — прокомментировала Надежда свое участие в шоу.
Приняла ли Санта Димопулос вызов от Мейхер, будет известно позже.
Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.
Имена ведущих «Танці з зірками» на канале «1+1» пока тоже держат в секрете.122
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