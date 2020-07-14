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Названо имя нового судьи "Танців з зірками"
Григорий Чапкис будет оценивать участников четвертого сезона шоу
Стало известно, что в судейском составе нового сезона «Танців з зірками» («1+1») звездных участников будет оценивать легенда украинского хореографии — Григорий Николаевич Чапкис. 90-летний танцор на сегодня — старейший судья среди адаптации формата шоу Strictly Come Dancing в мире. Григорий Николаевич уже во второй раз будет занимать судейское кресло этого шоу.
— Я уверен, знаю и гарантирую, что этот сезон станет лучшим, еще ярче и более волнующим всех предыдущих, — сказал Чапкис. — Этот праздник принесет нам радость встречи с интересными и талантливыми артистами — уже знакомыми вам и с новыми звездами, которые будут поражать своим искусством в новом сезоне.
Григорий Николаевич — самый опытный судья проекта. Свой первый танец будущий хореограф выполнил в 10 летнем возрасте, и с тех пор он стал неотъемлемой частью его жизни. На девяносто первом году жизни он до сих пор преподает и не устает повторять, что танец — смысл его жизни.
Уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Имя четвертого — пока держится в секрете. Как и имена звездных участников проекта, премьера которого состоится в начале осени.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Влад Яма с размахом отпраздновал свой день рождения.4
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.