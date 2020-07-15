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Шоу-бизнес

Олег Винник стал участником шоу "Танці з зірками"

12:36 15 июля 2020
Олег Винник

В начале осени на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танців з зірками». Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge — ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением выйти на паркет.

Первым звездным участником нового сезона стал кумир миллионов — Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил на своих официальных страницах в социальных сетях. В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть «Танці з зірками» и исполнил несколько соблазнительных движений, спев строки из собственных песен. Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы «Виа Гра», украинской актрисе Надежде Мейхер.

- Самое красивое и самое сложное для меня — это танец, — сказал Олег. — Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект «Танці з зірками» — прекрасная платформа для этого.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стали известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

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