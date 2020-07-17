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Ростов-на-Дону ушел под воду после сильнейшего ливня – впечатляющие видео
После того, как на Донецк обрушился ливень с градом, настоящее стихийное бедствие наблюдается также в российском городе Ростов-на-Дону. 17 июля сильнейший ливень затопил улицы города, превратив их в настоящие реки.
Ростов-на-Дону сегодня ушел под воду. На город обрушились дожди, а ливневок либо нет, либо они не справляются pic.twitter.com/1DTV2gfJrp— Лента.ру (@lentaruofficial) July 17, 2020
Как сообщает Газета.ру, автомобили буквально плавали. Подтоплены были подземные переходы. Поток воды сносил мусорные контейнеры во дворах. Вода доходила людям до пояса.
Впечатляющие видео потопа появились в соцсетях.
Ростов на Дону. Ливень. Плывем. А где стоки? pic.twitter.com/97Nfr57ChL— Наталия (@Nata4468) July 17, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок «Барабашово».
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