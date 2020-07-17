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Ростов-на-Дону ушел под воду после сильнейшего ливня – впечатляющие видео

13:30 17 июля 2020
Затопленный двор

После того, как на Донецк обрушился ливень с градом, настоящее стихийное бедствие наблюдается также в российском городе Ростов-на-Дону. 17 июля сильнейший ливень затопил улицы города, превратив их в настоящие реки.

Как сообщает Газета.ру, автомобили буквально плавали. Подтоплены были подземные переходы. Поток воды сносил мусорные контейнеры во дворах. Вода доходила людям до пояса. 

Впечатляющие видео потопа появились в соцсетях. 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок «Барабашово».


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