Ростов-на-Дону ушел под воду после сильнейшего ливня – впечатляющие видео

После того, как на Донецк обрушился ливень с градом, настоящее стихийное бедствие наблюдается также в российском городе Ростов-на-Дону. 17 июля сильнейший ливень затопил улицы города, превратив их в настоящие реки.

Ростов-на-Дону сегодня ушел под воду. На город обрушились дожди, а ливневок либо нет, либо они не справляются pic.twitter.com/1DTV2gfJrp — Лента.ру (@lentaruofficial) July 17, 2020

Как сообщает Газета.ру, автомобили буквально плавали. Подтоплены были подземные переходы. Поток воды сносил мусорные контейнеры во дворах. Вода доходила людям до пояса.

Впечатляющие видео потопа появились в соцсетях.

Ростов на Дону. Ливень. Плывем. А где стоки? pic.twitter.com/97Nfr57ChL — Наталия (@Nata4468) July 17, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок «Барабашово».





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