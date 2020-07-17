Западный эксперт рассказал о рисках утраты независимости Нацбанка

В Верховной Раде Украины утвердили Кирилла Шевченко в качестве председателя Национального банка, при этом западные партнеры выразили обеспокоенность относительно возможной утраты независимости украинского регулятора из-за связей представителей Совета НБУ с олигархическими кругами. Об этом пишет аналитик Дэвид Кларк в статье для Atlantic Council, передает «Апостроф».

По словам эксперта, Украине удалось добиться значительных успехов в финансовом секторе, и независимость НБУ была ключевым элементом этого успеха. Любое отступление от этой стратегии, считает эксперт, станет сигналом о неспособности страны бороться с коррупцией и влиянием олигархов.

По убеждению Дэвида Кларка, главу Кремля Владимира Путина разочаровало, что Украина при поддержке западных партнеров смогла стабилизировать финансовое положение. Страна пережила кризис, позволив собственному регулятору принимать жесткие решения по денежно-кредитной политике и банковскому надзору. Ранее подобные шаги были бы заблокированы «влиятельными лицами».

«Большая часть заслуг в этих достижениях принадлежит Якову Смолию и Валерии Гонтаревой… Их усилия были вознаграждены готовностью МВФ и других кредиторов предоставить Украине финансовую поддержку для выживания. Некоторая заслуга также принадлежит украинским политическим лидерам, которые осознали необходимость предоставления НБУ независимости для установления его авторитета на международном уровне», — написал Дэвид Кларк.

Как утверждает аналитик, политическая воля, необходимая для поддержки репутации, «оказалась под вопросом».

«Говорят, Зеленский, встревоженный снижением рейтингов, давил на НБУ, чтобы тот печатал деньги и ослаблял монетарную политику с целью стимулирования экономики. Смолий дал понять, что скорее уйдет в отставку, чем пожертвует интересами Украины в угоду политическим соображениям. Зеленский вынудил его подать в отставку», — говорится в материале.

Дэвид Кларк считает, что главный ущерб для Украины в этой ситуации будет связан с ослаблением банковского надзора и возвращением влияния олигархов на монетарную политику: «В доказательство этому управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с Зеленским выражала обеспокоенность по поводу кандидатов на пост главы НБУ. Одним из них был Богдан Данилишин — глава Совета НБУ, который использовал должность для нападок на Смолия. Эксперты связывают Данилишина с Игорем Коломойским, доказательством этому можно назвать его критику национализации „Приватбанка“. Второй кандидатурой была Елена Щербакова — член Совета НБУ, которую в экспертных кругах также считают связанной с партнером Коломойского — Геннадием Боголюбовым».

Дэвид Кларк пишет, что главный вопрос теперь, получит ли руководитель НБУ свободу для работы без внешнего давления, иначе «слишком многое будет поставлено на карту».

«Защитники независимости НБУ опасаются, что Зеленский выдвинул условия для назначения Шевченко, которые связывают ему руки. Ходят слухи, что Данилишин и Щербакова будут назначены его заместителями, что сделает его независимым только формально… Партнеры Украины были уверены в обещании Зеленского расправиться с коррупцией и добиться „деолигархизации“. Его репутация понесет урон, если он вместо этого будет руководить „реолигархизацией“ делового сектора, где эта цель была в значительной степени достигнута», — считает Дэвид Кларк.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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