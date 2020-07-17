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Рада утвердила админреформу: в Украине создали новые районы (карта)
В пятницу, 17 июля, парламент утвердил админреформу — в стране ликвидировали 490 существующих районов и создали 138 новых.
За это решение проголосовали 238 народных депутатов Украины.
«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пунктов о ликвидации и создании районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины», — сообщают в информационном управлении Аппарата Верховной Рады.
Теперь карты районов выглядят так:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «слуге народа» заявляли, что готовят изменения в Конституцию, согласно которым в Украине должны исчезнуть районные и областные госадминистрации, а на смену им придет институт префектов.1097
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