27.22 / 27.48 30.79 / 31.27
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада утвердила админреформу: в Украине создали новые районы (карта)

13:46 17 июля 2020
Карта Украины

В пятницу, 17 июля, парламент утвердил админреформу — в стране ликвидировали 490 существующих районов и создали 138 новых.

За это решение проголосовали 238 народных депутатов Украины.

«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пунктов о ликвидации и создании районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины», — сообщают в информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Теперь карты районов выглядят так:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «слуге народа» заявляли, что готовят изменения в Конституцию, согласно которым в Украине должны исчезнуть районные и областные госадминистрации, а на смену им придет институт префектов.

1097

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карта Украины

Рада утвердила админреформу: в Украине создали новые районы (карта)

архив

Огромный компромат: генерал рассказал, как Россия пыталась заполучить украинский архив КГБ

Российская техника в Крыму

"Не полуостров, а военная база": в Крыму заметили большую колонну российской бронетехники

Маршрутка

"Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер