Jerry Heil высмеяла известных блогеров в новой песне (видео)

Популярная певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), которая заявила об обращении в суд из-за оскорбления коллегой, выпустила новую песню. Кстати, первую в ее репертуаре на русском языке. В треке «Блогер» она высмеяла известных инстаграмеров, зависимость от социальных сетей тех, кто живет в виртуальном, фейковом мире. В тексте она упоминает самых успешных блогеров Настю Ивлееву, Ольгу Бузову и Регину Тодоренко. Трек стал саундтреком к веб-сериалу Нового канала Fake.

«Я ржу над бессознательными сексистскими соображениями многих: мол, вот была бы у меня грудь больше, как у Насти Ивлеевой, и ноги длиннее, как у Регины Тодоренко, — тогда бы я имела успех! Или тогда бы была достойна парня «уровня» Элджея. У человека развивается чувство неполноценности — пустота, которую он либо начинает наполнять вещами, либо пытается исправить операциями, либо выбирает путь наименьшего сопротивления: спиться и депрессировать. Хотя на самом деле красивые картинки могли бы стать мотивацией! Только перед этим нужно спросить себя, действительно ли ты хочешь именно этого. А когда достигаешь — уделить время, чтобы покайфовать от полученного. А «Гоняться за счастьем — бесполезно», — сказала Яна Новому каналу.

Певица написала эту песню еще два года назад, когда заблокировали ее YouTube-канал, где она исполняла каверы на хиты.

Ранее свою новую песню и клип «Кино», снятый в пустыне, презентовала группа «АНТИТІЛА».

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