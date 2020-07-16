27.09 / 27.32 30.65 / 31.12
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Огромные цирковые декорации и фокусы в пустыне: «АНТИТІЛА» впечатлили новым клипом (видео)

10:31 16 июля 2020
Тарас Тополя в клипе «Кино»

Рок-группа «АНТИТІЛА» с лидером Тарасом Тополей, в семье которого вот-вот появится третий ребенок, выпустили масштабный красочный клип на новую песню «Кино» из будущего альбома.

К съемкам клипа готовились очень скрупулезно, продумывали каждую деталь, разработали около сотни костюмов. Специально для этой работы в Херсонской области, в пустыне Алешковские пески, которая является национальным парком, построили огромные цирковые декорации — целый городок. Снимали клип под палящим солнцем, в сорокаградусную жару аж пять дней.

Режиссером клипа стал Сергей Вусык. Тарас Тополя сыграл главного героя — фокусника. Артист говорит, чтобы вжиться в образ, учился жонглировать несколько месяцев. Также для съемок пригласили команду иллюзионистов и блогеров Magic Five.

«Сутки, с двух до трех ночи следующего дня, почти бодрствуя перед этим, мы провели в пустыне, под жарким солнцем. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все 100 процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая ни капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь. Приятно было работать с командой Magic Five. Они показывали настолько реалистичные и крутые фокусы, что отвлекали всю группу от съемочного процесса», — рассказал о работе над клипом Тарас Тополя.

Ранее еще один прощальный клип представила распавшаяся группа «Время и Стекло». Надя Дорофеева и Позитив пригласили поклонников на «Последний танец».

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ОБСЕ

Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе

Кирилл Шевченко

Назначение нового главы НБУ: комитет Рады принял решение

Валерия Гонтарева

Гроб и венки у дома Смолия — это так называемый «коломойский» стиль, — Валерия Гонтарева

Сергей Параджанов

Сергей Параджанов: «Государству я не нужен живым. Вот когда буду в гробу — я стану драгоценностью»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер