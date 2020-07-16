Огромные цирковые декорации и фокусы в пустыне: «АНТИТІЛА» впечатлили новым клипом (видео)

Рок-группа «АНТИТІЛА» с лидером Тарасом Тополей, в семье которого вот-вот появится третий ребенок, выпустили масштабный красочный клип на новую песню «Кино» из будущего альбома.

К съемкам клипа готовились очень скрупулезно, продумывали каждую деталь, разработали около сотни костюмов. Специально для этой работы в Херсонской области, в пустыне Алешковские пески, которая является национальным парком, построили огромные цирковые декорации — целый городок. Снимали клип под палящим солнцем, в сорокаградусную жару аж пять дней.

Режиссером клипа стал Сергей Вусык. Тарас Тополя сыграл главного героя — фокусника. Артист говорит, чтобы вжиться в образ, учился жонглировать несколько месяцев. Также для съемок пригласили команду иллюзионистов и блогеров Magic Five.

«Сутки, с двух до трех ночи следующего дня, почти бодрствуя перед этим, мы провели в пустыне, под жарким солнцем. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все 100 процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая ни капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь. Приятно было работать с командой Magic Five. Они показывали настолько реалистичные и крутые фокусы, что отвлекали всю группу от съемочного процесса», — рассказал о работе над клипом Тарас Тополя.

Ранее еще один прощальный клип представила распавшаяся группа «Время и Стекло». Надя Дорофеева и Позитив пригласили поклонников на «Последний танец».

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