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«Слава Украине»: Ярмоленко научил звездного одноклубника популярному приветствию (видео)
Полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который ранее учил украинскому языку фанатов английского клуба, принялся за образование и своих одноклубников.
Наш соотечественник опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором демонстрирует лингвистические успехи своего конкурента по позиции бразильца Фелипе Андерсона.
«Фелипе, покажи мне свой украинский язык», — обратился Ярмоленко к одноклубнику. Андерсон не растерялся и выпалил с улыбкой на лице: «Доброго дня! Слава Украине!«
Отметим, что в нынешнем сезоне «Вест Хэм», за который выступает украинец, борется за выживание в английской премьер-лиге. За два тура до окончания сезона «молотобойцы» опережают идущие в зоне вылета «Борнмут» и «Астон Виллу» на три очка (при этом команда Ярмоленко имеет одну игру в запасе по сравнению с конкурентами).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко шикарным голом на последних минутах принес «Вест Хэму» победу над «Челси».36
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