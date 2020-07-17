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Так рождаются мемы: Корниенко оконфузился в Раде (видео)

16:17 17 июля 2020
Рада

В пятницу, 17 июля, во время заседания Верховной Рады глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко попал в курьезную ситуации.

Видео разместил в своем Facebook Евгений Прокопишин. На ролике показано, что когда спикер парламента Дмитрий Разумков дал Александру Корниенко слово, то нардеп сначала забыл вставить карточку. Затем, когда карточка все же была вставлена, Корниенко сказал в микрофон: «Алло, да? Добрый день».

После этих слов Рада взорвалась смехом.

«Уже заработались», — так объяснил свой конфуз Корниенко.

Пользователи отреагировали на видео язвительными комментариями:

Ранее сообщалось, что Александр Корниенко и Давид Арахамия попали в громкий скандал — в сети появилось видео, на котором «слуги народа» обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

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