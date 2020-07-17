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Вот это храм балетного искусства: Екатерина Кухар показала шокирующие кадры из хореографического училища (фото, видео)
Балерина Екатерина Кухар, которую назначили исполняющей исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, показала шокирующие кадры, в каких условиях приходится заниматься юным артистам.
На своей странице в Instagram показала фото и видео из здания, давно не видевшего ремонта, с разломанными шкафчиками, старой мебелью, разбитыми окнами и дверями. Все это выглядит очень плачевно.
«Совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел…
Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст…
Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна… Мебель, которую закупали три десятилетия назад… Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного", — возмущается Кухар.
Она отметила, что педагоги творят чудеса, воспитывая в таких условиях звезд балета. Это училище она сама окончила.
«Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: „на наш век хватит“! Уже не хватает!», — пишет народная артистка Украины.
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