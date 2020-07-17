Балерина Екатерина Кухар, которую назначили исполняющей исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища, показала шокирующие кадры, в каких условиях приходится заниматься юным артистам.

На своей странице в Instagram показала фото и видео из здания, давно не видевшего ремонта, с разломанными шкафчиками, старой мебелью, разбитыми окнами и дверями. Все это выглядит очень плачевно.

«Совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел…

Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст…

Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна… Мебель, которую закупали три десятилетия назад… Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного", — возмущается Кухар.

Она отметила, что педагоги творят чудеса, воспитывая в таких условиях звезд балета. Это училище она сама окончила.

«Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: „на наш век хватит“! Уже не хватает!», — пишет народная артистка Украины.

На карантине Екатерина Кухар удивила сменой имиджа — муж Александр Стоянов перекрасил ее в шатенку.

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