В Днепре "накрыли" банду, терроризировавшую бизнесменов нескольких регионов (фото, видео)

Сотрудники СБУ задержали в Днепре лидера и активных участников организованной преступной группировки, которая держала в страхе предпринимателей нескольких регионов Украины. Напомним, в Прикарпатье рэкетиры жгли имущество своих конкурентов.

По предварительным данным следствия, в Днепре фигуранты под искусственными предлогами систематически «выбивали» деньги у представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты дани бандиты оказывали на потерпевших психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой.

Кроме того, участники группировки совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, угрожавшие жизни и здоровью людей, сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группы от предпринимателя ІТ-сферы разработанного им программного обеспечения. За отказ они потребовали с потерпевшего 180 тысяч долларов США.

От владельцев станции техобслуживания автомобилей и теннисного клуба бандиты требовали ежемесячную дань. После уплаты денег злоумышленники гарантировали не вмешиваться в их предпринимательскую деятельность и не угрожать личной безопасности.

Сотрудники спецподразделения СБУ задержали 5 активных участников преступной группировки во время получения очередных сумм дани от различных предпринимателей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как бандиты терроризируют киевский рынок на Троещине, требуя с продавцов огромные суммы дани.

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