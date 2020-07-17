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Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков (видео)
Королева Великобритании Елизавета II, которая 17 июля выдала замуж внучку принцессу Беатрис, в тот же день лично провела церемонию посвящения в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, который ранее собрал 40 миллионов долларов в пользу медиков и был провозглашен национальным героем. Он решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному садику возле дома. Изначально он планировал собрать тысячу фунтов. Но его инициатива получила огромный резонанс в прессе и соцсетях, и размеры пожертвований оказались намного больше.
Как сообщает Daily Mail, церемония состоялась во дворе Виндзорского замка, куда Мура пригласила 94-летняя королева. Это стало первой аудиенцией, которую дала Ее Величество со времени начала карантина в марте месяце. На период пандемии все встречи и официальные церемонии с участием Ее Величества были отменены до осени, но для Мура Елизавета II сделала исключение.
Королева использовала меч, который принадлежал ее отцу Георгу VI. «Надеюсь, что у нее не очень тяжелый меч», — пошутил Том накануне церемонии. «Никогда не думал, что это случится со мной», — признался также ветеран, назвавший королевской приглашение большой честью.
Мура сопровождали члены его семьи.
This actually brings a tear to my eye.— Rebecca English (@RE_DailyMail) July 17, 2020
The Queen knights @captaintommoore and tells him: Thank you so much. An amazing amount of money you raised pic.twitter.com/nrUYG0s0u9
В июне, как писали «ФАКТЫ», в Виндзорском замке прошла церемония в честь дня рождения королевы Елизаветы.
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Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков (видео)
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