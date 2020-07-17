Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис тайно вышла замуж (фото)

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис, которая ранее вынуждена была отложить свою свадьбу из-за пандемии коронавируса, 17 июля тайно вышла замуж, хотя полагали, что старшая дочь принца Эндрю перенесет торжество на будущий год.

Как сообщает издание Express, новость, ставшую сюрпризом для публики, официально подтвердил Букингемский дворец. На церемонии, которая состоялась в Виндзоре, присутствовали венценосная бабушка невесты и дедушка принц Филипп, которые самоизолировалась в Виндзорском замке с марта.

31-летняя Беатрис и ее 37-летний жених, сын итальянского графа Эдоардо Мапелли Моцци, которые изначально планировали пожениться 29 мая в Лондоне, по информации СМИ обвенчались в часовне Всех святых на территории расположенного рядом с замком особняка Royal Lodge, где проживают разведенные родители невесты — герцог Йоркский, принц Эндрю и Сара Фергюсон.

По правилам, установленным в Британии в связи с карантином, на свадьбе сейчас допускается присутствие не более 30 гостей.

Для Беатрис и Эдоардо это первый брак. Хотя у Моцци есть четырехлетний сын от предыдущих отношений с архитектором и дизайнером Дары Хуанг.

Принцесса и бизнесмен, которые знакомы с детства благодаря приятельским отношениям своих родителей, начали встречаться в октябре 2019 года. А о своей помолвке объявили в сентябре 2019-го.

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