Мир

В четверг, 30 апреля, все внимание, любовь и восхищение британцев адресовалось одному человеку — ветерану Второй мировой войны Томасу Муру, которому в этот день исполнилось 100 лет. Еще в начале апреля этот скромный человек был никому не известен, кроме членов его семьи и соседей. Но произошло невероятное. Сегодня он — национальная знаменитость и гордость, именем которого называют поезда.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 8 апреля мистер Мур с помощью своей дочери Ханны бросил в интернете клич. Он заявил, что к дню своего 100-летнего юбилея совершит вокруг собственного сада ровно 100 пеших прогулок. Для человека его возраста, согласитесь, это непросто. Но задача, которую поставил перед собой Том, на самом деле была гораздо сложнее. Недавно Мур прошел тяжелый курс лечения от рака. Кроме того, у него был перелом бедра, и Том находится лишь в процессе восстановления его подвижности. Передвигаться он может, только опираясь на ходунки.

Муру хотелось как-то отблагодарить медиков, которые его лечили. Кроме того, он прекрасно понимал, с какими героическими усилиями связана сегодня их борьба за жизни пациентов в условиях пандемии COVID-19. И Том, пообещав совершить 100 прогулок, полагал, что ему удастся собрать хотя бы 1 000 фунтов (1 260 долларов) для работников Национальной системы здравоохранения страны (NHS).

Видео прогулок отца выкладывала в сети Ханна. Никто не ожидал, что инициатива ветерана найдет широкий отклик в сердцах британцев. Пожертвования на специально открытый счет потекли рекой!

Понимая, что он не может подвести поверивших в него людей, Мур прошел 100 кругов вокруг сада уже к 17 апреля! Последняя прогулка проходила в присутствии почетного караула, присланного Министерством обороны Британии. Капитан Том надел парадный костюм и все свои боевые награды. Еще одной наградой для него в тот день стало известие о том, что собранная благодаря его призыву сумма составила 17 миллионов фунтов! Это 21,4 миллиона долларов!

Поход бравого ветерана был завершен, но люди не могли успокоиться. Пожертвования продолжали поступать каждый день. На сегодняшний день, 30 апреля, общая сумма составляет уже 31 миллион фунтов — 39 миллионов долларов.

Вся Британия без преувеличения молилась за Капитана Тома, желая ему здоровья. Его юбилей стал национальным праздником. Над домом ветерана пролетели истребители Spitfire и Hurricane, которые Королевские ВВС Великобритании использовали в годы Второй мировой войны.

Именно такие самолеты одержали тогда победу в воздушных сражениях с истребителями и бомбардировщиками Германии.

Истребители над домом ветерана

Мур получил почти 150 тысяч поздравительных открыток. Их было так много, что почтальоны носили их не домой к ветерану, а в школу, где учится его внук Бенджи. Открытки разложили в спортзале школы. Бенджи принес деду фотографию, чтобы юбиляр полюбовался этим зрелищем.

Поздравления изо всех уголков Британии с трудом поместились в школьном зале

Но несколько поздравлений Муру доставили лично. Одно из них — открытка от королевы Елизаветы II. «Мне было очень приятно узнать, что вы отмечаете 100 лет со дня своего рождения 30 апреля 2020 года. Я также с большим интересом услышала о ваших недавних усилиях по сбору средств для NHS в эти тяжелые времена. Примите мои поздравления и наилучшие пожелания по такому особому случаю. Елизавета», — таков текст открытки, подписанный лично королевой.

Растроганный юбиляр позировал с портретом королевы

Премьер-министр Борис Джонсон записал видеопоздравление. «Ваши героические усилия подняли дух всей нации, вы дали миллионам людей возможность искренне поблагодарить мужчин и женщин, которые работают в нашей службе здравоохранения. Все они делают исключительную работу. Я уверен, что говорю от лица всей нации, мы желаем вам счастливого сотого дня рождения! Вы стали лучом света в нашей жизни…» — сказал Джонсон.

Поздравили юбиляра также принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, многие другие известные британцы.

Том Мур и его дочь Ханна с открыткой от Елизаветы II

По случаю 100-летия Томаса Мура командующий армией генерал Марк Карлтон-Смит присвоил ветерану почетное звание полковника. Королевская почтовая служба установила недалеко от дома ветерана именной почтовый ящик. Железнодорожная компания Great Western назвала в честь Мура междугородний поезд. На локомотив нанесли слова «Капитан Том Мур» и изображение ветерана с ходунками. Компания GB Railfreight, занимающаяся грузовыми железнодорожными перевозками, обещает назвать в честь Мура 129-тонный локомотив.

И это еще не все! Как уже сообщали «ФАКТЫ», Мур стал поп-звездой! Известный тенор Майкл Болл предложил ветерану записать вместе с ним и хором работников NHS любимую миллионами британцев песню You'll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»). И вот 24 апреля эта запись вышла на первое место в британском национальном хит-параде! Кстати, она продается как сингл. Все средства, полученные от ее продажи, также пойдут на оказание помощи медработникам.

Мур не скрывал своей радости 30 апреля. Юбиляр немного пообщался с журналистами. Заметьте, при этом соблюдалась безопасная дистанция. «Столетний юбилей — это нечто. Столетний юбилей с таким вниманием и щедростью ко мне со стороны общества — это очень сильно… Люди говорят, что я сделал удивительное дело. Но на самом деле удивительно то, что вы сделали для меня. Пожалуйста, всегда помните, что завтрашний день будет лучше!», — сказал Мур.

Счастливый юбиляр

Когда его спросили, как он отнесся к присвоению ему звания полковника, ветеран с присущей ему скромностью ответил: «Я по-прежнему Капитан Том. Меня так зовут люди. Но если они хотят называть меня полковником, большое спасибо!»

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