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Внук кинозвезды Катрин Денев арестован по подозрению в связях с фальшивомонетчиками (фото)
Внук легендарной французской кинозвезды Катрин Денев (которая осенью прошлого года пережила инсульт) и покойного знаменитого кинорежиссера Роже Вадима арестован в департаменте Приморская Шаранта — в ходе полицейской облавы на фальшивомонетчиков.
32-летний Игор Вадим в настоящее время находится в полицейском участке Парижа. Молодому человеку, подозреваемому в связях с неаполитанской мафией Коморрой, грозит экстрадиция в Италию и тюремный срок за подделку банкнот номиналом 50 евро.
Как сообщает издание Daily Mail, вместе с Вадимом во Франции задержаны еще два человека. В общей сложности произведено 44 ареста — 40 из них в Италии и еще один в Бельгии. Изъято фальшивых денег на сумму около 10 миллионов евро. А также настоящие банкноты на сумму около восьми миллионов евро.
Игорь очень близок со своей звездной 76-летней бабушкой, у которой в общей сложности пятеро внуков. Он является сыном Кристиана Вадима и писательницы Ортанс Диветен. Денев и Роже Вадим (настоящая его фамилия Племянников) не состояли в официальном браке. В числе пяти жен режиссера были кинозвезды Брижит Бардо и Джейн Фонда.
Катрин была замужем только один раз — за фотографом Дэвидом Бейли, с 1965 по 1972 год. Помимо Кристиана у нее есть также дочь Кьяра Мастрояни — от итальянского актера Марчелло Мастрояни.
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