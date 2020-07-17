Внук кинозвезды Катрин Денев арестован по подозрению в связях с фальшивомонетчиками (фото)

Внук легендарной французской кинозвезды Катрин Денев (которая осенью прошлого года пережила инсульт) и покойного знаменитого кинорежиссера Роже Вадима арестован в департаменте Приморская Шаранта — в ходе полицейской облавы на фальшивомонетчиков.

32-летний Игор Вадим в настоящее время находится в полицейском участке Парижа. Молодому человеку, подозреваемому в связях с неаполитанской мафией Коморрой, грозит экстрадиция в Италию и тюремный срок за подделку банкнот номиналом 50 евро.

Как сообщает издание Daily Mail, вместе с Вадимом во Франции задержаны еще два человека. В общей сложности произведено 44 ареста — 40 из них в Италии и еще один в Бельгии. Изъято фальшивых денег на сумму около 10 миллионов евро. А также настоящие банкноты на сумму около восьми миллионов евро.

Игорь очень близок со своей звездной 76-летней бабушкой, у которой в общей сложности пятеро внуков. Он является сыном Кристиана Вадима и писательницы Ортанс Диветен. Денев и Роже Вадим (настоящая его фамилия Племянников) не состояли в официальном браке. В числе пяти жен режиссера были кинозвезды Брижит Бардо и Джейн Фонда.

Катрин была замужем только один раз — за фотографом Дэвидом Бейли, с 1965 по 1972 год. Помимо Кристиана у нее есть также дочь Кьяра Мастрояни — от итальянского актера Марчелло Мастрояни.

Катрин и Игор

Ранее «ФАКТЫ» писали — Катрин Денев: «Моей маме 107 лет, она всегда обыгрывает меня в бридж, отлично выглядит и имеет ухажеров».

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