27.24 / 27.50 30.81 / 31.30
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Внук кинозвезды Катрин Денев арестован по подозрению в связях с фальшивомонетчиками (фото)

17:51 17 июля 2020
Катрин Денев

Внук легендарной французской кинозвезды Катрин Денев (которая осенью прошлого года пережила инсульт) и покойного знаменитого кинорежиссера Роже Вадима арестован в департаменте Приморская Шаранта — в ходе полицейской облавы на фальшивомонетчиков.

32-летний Игор Вадим в настоящее время находится в полицейском участке Парижа. Молодому человеку, подозреваемому в связях с неаполитанской мафией Коморрой, грозит экстрадиция в Италию и тюремный срок за подделку банкнот номиналом 50 евро.

Как сообщает издание Daily Mail, вместе с Вадимом во Франции задержаны еще два человека. В общей сложности произведено 44 ареста — 40 из них в Италии и еще один в Бельгии. Изъято фальшивых денег на сумму около 10 миллионов евро. А также настоящие банкноты на сумму около восьми миллионов евро.

Игорь очень близок со своей звездной 76-летней бабушкой, у которой в общей сложности пятеро внуков. Он является сыном Кристиана Вадима и писательницы Ортанс Диветен. Денев и Роже Вадим (настоящая его фамилия Племянников) не состояли в официальном браке. В числе пяти жен режиссера были кинозвезды Брижит Бардо и Джейн Фонда.

Катрин была замужем только один раз — за фотографом Дэвидом Бейли, с 1965 по 1972 год. Помимо Кристиана у нее есть также дочь Кьяра Мастрояни — от итальянского актера Марчелло Мастрояни.

Катрин и Игор

Ранее «ФАКТЫ» писали — Катрин Денев: «Моей маме 107 лет, она всегда обыгрывает меня в бридж, отлично выглядит и имеет ухажеров».

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пострадавший

Под Киевом компания молодежи избила ветерана АТО и его мать: в полиции лишь развели руками

Ирина Верещук

«Киев, за что это тебе?» Реакция соцсетей на выдвижение Верещук в мэры столицы

Карта Украины

Рада утвердила админреформу: в Украине создали новые районы (карта)

Рада

Так рождаются мемы: Корниенко оконфузился в Раде (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер