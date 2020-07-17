Под Киевом компания молодежи избила ветерана АТО и его мать: в полиции лишь развели руками

В Белой Церкви нетрезвая компания избила ветерана АТО, сделавшего им замечание. Ранее под Житомиром зарезали парня, ранее воевавшего на Донбассе.

Как сообщает на своей странице Facebook Леся Полищук, в одном из дворов Белой Церкви отдыхала компания молодежи, включив при этом громко «пацанскую» музыку. Ветеран АТО попросил их сделать звук потише. Но нетрезвые молодчики накинулись на него. На помощь выбежала мама ветерана, но одна из находившихся в компании девушек ударила ее со словами: «Скорее сдохнешь, всем лучше будет». Женщина получила сотрясение мозга.

Когда приехала полиция, нападавшие подали заявление на ветерана АТО, утверждая, что он разбил их акустику. Причем колонкой мужчина отбивался от избивавших его. При этом полиция не приняла заявлений ветерана и его матери, сказав, что судмедэкспертиза была проведена поздно.

Ситуация вызвала возмущение в сети:

Ранее сообщалось, что в Краматорске женщину избили за то, что она говорила на украинском языке.

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