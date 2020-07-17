- 19:36 Миллиард за «Днепр»: почему продажа отеля важна для Украины?
- 19:25 В Кропивницком работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе
- 18:56 Дело Стерненко: суд не увидел признаков хулиганства в действиях нападавших на активиста
- 18:34 Под Киевом упал самолет: спасатели сообщили о судьбе пилотов
- 18:02 «Империал Тобакко» заявила о предвзятости судьи в деле против штрафа АМКУ и просит ее отвода
- 18:02 Под Киевом компания молодежи избила ветерана АТО и его мать: в полиции лишь развели руками
- 17:54 «Киев, за что это тебе?» Реакция соцсетей на выдвижение Верещук в мэры столицы
- 17:51 Внук кинозвезды Катрин Денев арестован по подозрению в связях с фальшивомонетчиками
- 17:30 Инкриминируют захват власти: НАБУ пришло с обысками к руководству Окружного админсуда Киева
- 17:21 Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков
- 17:08 Мэра райцентра на Львовщине наказали из-за коронавируса
- 17:03 В Днепре "накрыли" банду, терроризировавшую бизнесменов нескольких регионов
В Кропивницком работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе
При праздновании свадьбы в одном из кафе Кропивницкого несколько человек получили острые пищевые отравления. Ранее в Кременчуге массовое отравление произошло в заводской столовой.
Как сообщает «Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины», эпидемиологическое расследование установило, что возбудителем, который вызвал острое пищевое отравление является сальмонелла (Salmonella). Диагноз лабораторно подтвержден у шести пациентов, а также у троих сотрудников кафе, где проходила свадьба. Возбудитель Salmonella был в рулетах, которые подавали гостям.
Предварительно сделан вывод, что инфицирование гостей произошло из-за несоблюдения поточности технологического процесса приготовления блюд и нарушения периодичности прохождения медицинского осмотра работниками кафе.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области массово отравились школьники — причиной стали конфеты, купленные на местном рынке.43
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...