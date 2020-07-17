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Происшествия

В Кропивницком работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе

19:25 17 июля 2020
Мясной рулет

При праздновании свадьбы в одном из кафе Кропивницкого несколько человек получили острые пищевые отравления. Ранее в Кременчуге массовое отравление произошло в заводской столовой.

Как сообщает «Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины», эпидемиологическое расследование установило, что возбудителем, который вызвал острое пищевое отравление является сальмонелла (Salmonella). Диагноз лабораторно подтвержден у шести пациентов, а также у троих сотрудников кафе, где проходила свадьба. Возбудитель Salmonella был в рулетах, которые подавали гостям.

Предварительно сделан вывод, что инфицирование гостей произошло из-за несоблюдения поточности технологического процесса приготовления блюд и нарушения периодичности прохождения медицинского осмотра работниками кафе.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области массово отравились школьники — причиной стали конфеты, купленные на местном рынке.

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