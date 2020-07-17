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Умер знаменитый футболист «Манчестер Юнайтед» (фото)
Английский «Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти знаменитого экс-форварда команды Алекса Доусона, которому было 80 лет. Как известно, менее двух месяцев назад ушел из жизни другой звездный футболист «МЮ» Тони Данн.
Шотландец был воспитанником «красных дьяволов» и одним из Малышей Басби — группы футболистов, выступавших под руководством легендарного тренера Мэтта Басби.
Доусон — один из тех игроков, которые вышли на поле в первом матче «Манчестер Юнайтед» после мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля 1958 года (тогда погибли восемь футболистов «МЮ»). Алекс забил в том поединке Кубка Англии один из трех голов в ворота «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).
За годы выступлений в футболке знаменитого клуба Доусон в 93 матчах забил 54 мяча, дважды став с «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии.
В составе «МЮ» шотландский форвард 54 раза поразил ворота соперников
После ухода из «МЮ» в карьере нападающего были «Престон» (197 матчей, 114 голов), «Бери», «Брайтон», «Брентфорд» и «Корби». Доусон завершил карьеру в 1973 году, забив в 394 играх 212 мячей.
Алекс Доусон (слева) прожил 80 лет
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни легендарный чемпион мира по футболу Джек Чарльтон.
Фото Getty Images, ФК «Манчестер Юнайтед»
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