Умер знаменитый футболист «Манчестер Юнайтед» (фото)

Английский «Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти знаменитого экс-форварда команды Алекса Доусона, которому было 80 лет. Как известно, менее двух месяцев назад ушел из жизни другой звездный футболист «МЮ» Тони Данн.

Шотландец был воспитанником «красных дьяволов» и одним из Малышей Басби — группы футболистов, выступавших под руководством легендарного тренера Мэтта Басби.

Доусон — один из тех игроков, которые вышли на поле в первом матче «Манчестер Юнайтед» после мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля 1958 года (тогда погибли восемь футболистов «МЮ»). Алекс забил в том поединке Кубка Англии один из трех голов в ворота «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

За годы выступлений в футболке знаменитого клуба Доусон в 93 матчах забил 54 мяча, дважды став с «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии.

В составе «МЮ» шотландский форвард 54 раза поразил ворота соперников

После ухода из «МЮ» в карьере нападающего были «Престон» (197 матчей, 114 голов), «Бери», «Брайтон», «Брентфорд» и «Корби». Доусон завершил карьеру в 1973 году, забив в 394 играх 212 мячей.

Алекс Доусон (слева) прожил 80 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни легендарный чемпион мира по футболу Джек Чарльтон.

Фото Getty Images, ФК «Манчестер Юнайтед»



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