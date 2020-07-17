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Мир

Звонок российских пранкеров Дуде: выяснились интересные подробности

21:47 17 июля 2020
Анджей Дуда

После разговора российских пранкеров с президентом Польши выяснилось, что такие попытки пообщаться с Анджеем Дудой предпринимались трижды.

Как сообщает Rzeczpospolita, до того, как пранкерам удалось поговорить с Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, были неудачные попытки связаться от имени президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако в предыдущих случаях сотрудники канцелярии раскрывали обман, проведя проверку через секретариаты президентов и посольств.

При третьем звонке в представительстве Польши в ООН не проверили подлинность помощника Гутерриша, от имени которого позвонили пранкеры.

В Польше отметили, что сперва поступил звонок в секретариат президента от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с Дудой. Тогда в канцелярии президента обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

По информации МИД Польши, двух сотрудников постоянного представительства Польши в ООН, причастных к ошибке, уволили.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры звонили министру обороны Украины.

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