Настоящий Пинкертон: обворованный одессит вычислил, где находятся его вещи, и задержал злоумышленниц

В Одессе на линию «102» поступило сообщение: «Кричит человек, просит о помощи». Прибыв на место вызова в историческом центре города, полицейские увидели мужчину, который крепко держал за руку женщину и не отпускал ее.

Гражданин сообщил, что две недели назад в Киеве у него украли деньги, мобильный телефон и банковские карточки. Находясь уже в Одессе, мужчина узнал одну из женщин, причастных к краже. Именно ее он и держал за руку.

Также потерпевший рассказал правоохранителям, что его украденный телефон появился в сети и благодаря специальному приложению он может указать его точное местонахождение. Стражи порядка воспользовались предложением начинающего Пинкертона. Они обследовали улицу Гимназическую, опросили местных жителей и таки нашли нужные дом и квартиру.

Войдя в помещение, полицейские обнаружили там еще одну женщину, а также вещи потерпевшего. В частности, гаджет, который он опознал и отметил, что именно эта женщина — вторая из двоих причастных к краже.

Одна из злоумышленниц с ворованным телефоном

Для установления всех обстоятельств происшествия, инспекторы патрульной полиции вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Злоумышленниц задержали и проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее «ФАКТЫ» предупреждали об орудующих в Киеве дерзких воровках, которые попали на видео. Тем временем в Харькове задержали злоумышленниц, выносивших деньги и ценности из квартир пожилых людей.

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