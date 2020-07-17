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Заставят идти на поклон к партиям: экс-замглавы ЦИК указал на негативные моменты будущих местных выборов
В 2020 году выборы в местные советы пройдут по пропорциональной системе, но будет важное изменение. Об этом сообщает ГОРДОН.
Бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера отметил, что ранее по пропорциональной системе выбирали депутатов только облсоветы и советы городов с численностью избирателей более 90 тыс. человек. Теперь система распространяется также на местные советы с количеством избирателей от 10 тыс. человек. При этом в селах, поселках и маленьких городах зачастую не существует зарегистрированных организаций политических партий.
«Логика в том, чтобы принудить авторитетных людей из сел и поселков идти на поклон к партиям, а это неправильно», — уверен Магера.
Недостатком нового закона эксперт считает также наличие императивного мандата.
«Это означает, что партии не только выдвинут кандидата, но и заберут мандат у депутата, если тот, по мнению партии, будет нарушать дисциплину или делать другие вещи. Императивный мандат тоже подвергается жесткой критике со стороны международных структур, потому что это не демократический механизм. Если избиратели выбрали депутата, только они могут на следующих выборах решить его судьбу», — сказал Магера.
Ранее сообщалось, что на местных выборах смогут проголосовать вынужденные переселенцы.46
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