Вынужденные переселенцы смогут проголосовать: ЦИК сделала важное заявление

Политика

На местных выборах 25 октября смогут проголосовать и вынужденные переселенцы. Речь идет как минимум о 1,5 миллионах украинцев. Такое заявление на брифинге в Киеве сделал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

Для этого им необходимо подать заявление на изменение своего избирательного адреса. Сделать это можно, начиная с 1 июля 2020 года.

Этим же правом могут воспользоваться также более миллиона человек, не имеющих зарегистрированного места проживания, и около 3,3 миллиона внутренних трудовых мигрантов.

В ЦИК подчеркивают, что заявления об изменении (определении) избирательного адреса можно подавать только в межизбирательный период и только в первые пять дней избирательного процесса (на местных выборах он продолжается 50 дней). Кроме того, повторное обращение с таким заявлением возможно не ранее, чем через 180 дней.

Напомним, ранее Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам.

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