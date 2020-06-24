- 21:37 Вынужденные переселенцы смогут проголосовать: ЦИК сделала важное заявление
- 21:09 ГБР объявило подозрение в госизмене Януковичу, Саламатину и Лебедеву
- 20:42 Зеленский посочувствовал семьям погибших от паводка и пообещал помочь материально
- 20:25 Жителям взорвавшегося дома в Киеве разрешили зайти в квартиры, но не все рискнули
- 19:56 Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях
- 19:48 "Вопрос к науке": Шмыгаль нашел причину наводнения в Западной Украине
- 19:47 Потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах, — эколог
- 19:32 Циклон с ливнями не оставит Украину: синоптики рассказали о погоде до конца недели
- 19:29 В Крыму патриоты записали мощное видео на стихи украинских поэтов, расстрелянных в 1930-х
- 19:25 Катастрофический паводок в Украине: под ударом уже Винницкая область
- 19:16 «Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
- 19:01 У Зеленского сообщили, когда закончится самоизоляция президента
Вынужденные переселенцы смогут проголосовать: ЦИК сделала важное заявление
На местных выборах 25 октября смогут проголосовать и вынужденные переселенцы. Речь идет как минимум о 1,5 миллионах украинцев. Такое заявление на брифинге в Киеве сделал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
Для этого им необходимо подать заявление на изменение своего избирательного адреса. Сделать это можно, начиная с 1 июля 2020 года.
Этим же правом могут воспользоваться также более миллиона человек, не имеющих зарегистрированного места проживания, и около 3,3 миллиона внутренних трудовых мигрантов.
В ЦИК подчеркивают, что заявления об изменении (определении) избирательного адреса можно подавать только в межизбирательный период и только в первые пять дней избирательного процесса (на местных выборах он продолжается 50 дней). Кроме того, повторное обращение с таким заявлением возможно не ранее, чем через 180 дней.
Напомним, ранее Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам.13
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...