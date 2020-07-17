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Подозреваемые в убийстве Шеремета опровергли свою связь с СБУ (видео)
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко, которым суд продлил арест еще на два месяца, опровергли свое якобы сотрудничество со Службой безопасности Украины.
Об этом они сказали в комментарии hromadske.
По словам Антоненко, он действительно проходил проверку СБУ перед вступлением в Силы специальных операций, но заверил, что не работал на службу.
«Это все ложь. Для того, чтобы попасть в Силы специальных операций, каждый кандидат проходит проверку СБУ. Нет сотрудничества и не может быть. Если бы я, например, был каким-то агентом, то меня бы просто не приняли в ССО», — сказал Антоненко.
В свою очередь, Юлия Кузьменко пояснила, что имеет знакомую, у которой муж служит в СБУ, но также отрицала свою причастность к спецслужбе.
«У меня действительно есть подруга, муж которой служит в Службе безопасности Украины. Но есть один момент. Все эти догадки разбиваются одним вопросом — „Когда мы познакомились?“. Это было лето 2017 года. Мы виделись за все время лишь несколько раз. Потому что я дружу с подругой, а она иногда приезжала с мужем. Поэтому вся эта „бондиана“ разбивается таким вопросом», — сказала Кузьменко
Также и Антоненко, и Кузьменко отрицают знакомство с Александром Корниевским «Кулибиным», который, по данным следствия, мог смастерить похожее взрывное устройство, которым был взорван Павел Шеремет.
Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко заперечили свою співпрацю з СБУ pic.twitter.com/BksDQSI4pd— hromadske (@HromadskeUA) July 17, 2020
Ранее глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал видео с записью разговора якобы подозреваемой Юлии Кузьменко и жены сотрудника СБУ Василисы Мазурчук. Собеседники были обеспокоены возможным расформирования 5-го управления контрразведки СБУ.
Также в обнародованной Василисой Мазурчук переписке якобы с представителем МВД Артемом Шевченко, речь шла о том, что Юлия и Андрей якобы не знали, кого шли взрывать: «Пусть Юля и Андрей честно расскажут, кто им сказал мочкануть этого российского агента Шеремета, будь он неладен. Хотя они и не знали на кого и за что идут работать», — говорилось в обнародованной переписке.
Также, бывший нардеп Сергей Лещенко отметил, что следствие работает над версией о возможных связях подозреваемых с СБУ.
«Одно из направлений, по которому движется следствие по делу Павла Шеремета — это связь арестованных с чиновниками СБУ. В частности, с четырех камер наблюдения, установленных в районе совершения преступления, исчезло видео за этот день, что может быть связано с активностью спецслужбы. Подробная информация о роли СБУ может быть обнародована в будущем», — писал Лещенко.
Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева также говорила о том, что следствие рассматривает причастность СБУ к преступлению как ключевую версию.
Напомним, что 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания о «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц. А 22 мая адвокаты сообщили о том, что Национальная полиция завершила досудебное следствие относительно троих подозреваемых. Материалы дела планируют передать в суд.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одной подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — медсестре Яне Дугарь — Печерский районный суд послабил меру пресечения. Ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.34
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