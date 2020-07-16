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Украина

Дело Шеремета: суд продлил арест Юлии Кузьменко

23:54 16 июля 2020
Кузьменко Юлия

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил арест детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение принял следственный судья Виталий Писанец, написал в своем Facebook адвокат Тарас Безпалый.

Юрист отмечает, что в зале заседаний присутствовали лица, которые были готовы взять Кузьменко на поруки, среди них — народные депутаты 8-го и 9-го созывов Верховной Рады, а также активисты и волонтеры. Однако, заслушав стороны и поручителей, судья постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания Кузьменко под стражей до 13 сентября.

«Кузьменко настолько боится украинского правосудия, что готова поехать в квазиреспублику, чтобы ее там бросили на подвал и расстреляли? Нет логики в отношении риска побега», — с горечью констатирует Тарас Беспалый.

Он отмечает, что за полгода следственные органы не смогли забрать паспорта Кузьменко, хотя адвокаты каждого заседания об этом просят, чтобы исключить риск сокрытия.

Также адвокат утверждает, что новых рисков в деле не появилось, поэтому нет необходимости держать Кузьменко под стражей, так как это противоречит практике ЕСПЧ.

За время нахождения за решеткой хирург, по словам адвоката не провела около 100 операций на сердце — «это дети, которые умерли, это родители, которые волнуются в коридорах, это потеря ее опыта».

Напомним, что 15 июля стало известно, что подозреваемым в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь вручили ходатайство прокуратуры о продлении мер еще на два месяца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выетеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вероятности подготовки его убийства. Он предполагает, что причиной для этого может быть тот факт, что «правда вылезла наружу». Также Антоненко призвал своих побратимов «отреагировать на такие вещи».

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