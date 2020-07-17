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Происшествия

В Харькове погиб иностранец, во время пожара выпрыгнувший из окна гостиницы

23:54 17 июля 2020
Пожар в гостинице

После прошлогоднего пожара в отеле «Нарт» в Харькове снова горела гостиница — в этот раз на улице Плехановской.

Спасаясь от огня, один из проживающих в отеле постояльцев, 39-летний гражданин Иордании, выпрыгнул из окна номера на 4-м этаже.

От полученных травм он скончался в «скорой помощи», сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Уточняется, что информация о возгорании в гостинице, поступила в Основянский отдел полиции в пятницу около 18:00.

«Предварительно установлено, что в номере отеля произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати. В результате пожара иностранец выпрыгнул из окна», — говорится в сообщении.

Информацию об инциденте внесли в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что в марте горел отель под Киевом на Одесской трассе, в Чабанах. Огнем были охвачены 300 квадратных метров здания. Через полтора часа работы пожарных бригад пламя удалось локализовать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в деле о пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе, где в прошлом году погибли 9 человек, появились новые детали. Так, в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали Сергея Дурача — совладельца гостиницы, который скрывался от следствия и поэтому был объявлен в розыск. По информации источника, сработала база данных во время проверки пассажиров, прибывших из Рима. Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия, предполагается, что фигуранту изберут меру пресечения.

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