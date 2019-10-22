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В Харькове загорелся отель: подробности и фото масштабного пожара
Вечером 22 октября в Харькове возник пожар в двухэтажном здании с мансардной надстройкой — отеля «Нарт», который находится по адресу ул. Пестеля, 47. Пламя охватило кровлю и распространилось на площадь около 400 квадратных метров. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.
Очаг пожара находился на крыше здания, у которой горели деревянные конструктивные элементы.
Для ликвидации пожара на место происшествия выехало сразу 8 пожарных автоцистерн, а также пожарный автомобиль первой помощи. Всего в тушении пламени участвовало около 60 спасателей.
Бойцы сумели локализовать пожар, погибшие и травмированные не обнаружены.
Ранее сообщалось, что под Киевом вторые сутки не могут потушить горящие торфяники.
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