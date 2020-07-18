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Украина

Удостоились похвалы Принца Чарльза: украинцы успешно завершили учебу в колледже ВВС Британии

2:35 18 июля 2020
Принц Чарльз

Великобритания продолжает поддерживать Украину на международной арене, не только вводя санкции против страны-агрессора, но и предоставляя украинцам возможность постигать военную науку в своих учебных заведениях.

Так, 16 июля в Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании «Кранвелл» состоялся выпуск молодых лейтенантов, вместе с которыми завершили обучение и двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба — сержант Владислав Сай и старший солдат Антон Фльора.

За время обучения, длившегося семь месяцев, курсанты успешно освоили базовый курс офицерской подготовки, состоящий из трех учебных блоков, говорится в сообщении на сайте университета.

Первый — «Военная фаза», на котором кадеты изучали базовые военные дисциплины: медицинскую помощь, ориентирование на местности, РХБ защиту и прочее.

Далее был второй блок — «Академическая фаза», в течение которого военные прошли одну из основных тем — «История войн Вооруженных сил Великобритании».

На последнем, третьем этапе, кадеты познакомились с новейшими технологиями военно-воздушных сил Вооруженных сил Великобритании и сдали экзамен по физической подготовке.

По результатам обучения сержант Владислав Сай отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.

«На церемонии выпуска присутствовал представитель Королевской семьи Принц Чарльз, который обратил внимание на украинских курсантов, отметил их отличную военную подготовку и владение английским языком и пожелал доброй и легкой службы на Родине», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году украинский военный Артем Бараненко получил особую награду — Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск в Сандгерсти.

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