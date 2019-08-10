25.15 / 25.45 28.06 / 28.51
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинец впервые в истории признан лучшим выпускником Королевской академии Сухопутных войск Великобритании (фото)

11:10 10 августа 2019 239
Артем Бараненко
Инф. «ФАКТОВ»

В Великобритании украинский военный Артем Бараненко получил особую награду — Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск в Сандгерсти. Об этом говорится в сообщении посольства Объединенного Королевства в Киеве.

«Ежегодно награда присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, представлявшие вооруженные силы 22 разных стран — от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украине и США», — говорится в сообщении.

Такая награда была впервые присуждена украинцу.

«Артем — кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения», — сообщили в посольстве.

На нынешней выпускной церемонии также присутствовали родители Артема, которые разделили с ним этот трогательный момент и не скрывали радости и гордости за сына.

Награду украинцу вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Орден Богдана Хмельницкого III степени, которым посмертно была награждена погибшая в зоне ООС харьковчанка Яна Червоная, был передан ее семье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер