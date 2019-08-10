Украина

В Великобритании украинский военный Артем Бараненко получил особую награду — Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск в Сандгерсти. Об этом говорится в сообщении посольства Объединенного Королевства в Киеве.

«Ежегодно награда присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, представлявшие вооруженные силы 22 разных стран — от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украине и США», — говорится в сообщении.

Такая награда была впервые присуждена украинцу.

«Артем — кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения», — сообщили в посольстве.

На нынешней выпускной церемонии также присутствовали родители Артема, которые разделили с ним этот трогательный момент и не скрывали радости и гордости за сына.

Награду украинцу вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи.

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