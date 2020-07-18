"Необъяснимый" запор может быть признаком рака: медики сделали важное предостережние

Запор, об опасностях которого предупреждали украинские медики, может быть намного более серьезным заболеванием, и служить признаком рака легких.

К такому выводу пришли медики из Cancer Research UK (Великобритания), пишет Express.

Такой вывод важен в связи с тем, что рак легких является одним из наиболее серьезных типов онкозаболеваний, и его трудно своевременно диагностировать. Кроме того, он часто обнаруживается, когда уже распространяется на другие части тела.

«Классические симптомы рака легких включают затрудненное дыхание, головные боли и в груди. Но вы также можете подвергнуться риску опухоли, если ваша повседневная жизни в туалете вдруг изменится, — например, внезапно появился необъяснимый запор», — рассказали медики.

Помимо того, ссылаясь на данные медицинского ресурса WebMD, они констатируют: пропуск меньшего количества стула, чем обычно, также может быть одним из необычных признаков рака легких.

Ученые объясняют, почему так происходит. По их словам, опухоль в легких может вызывать развитие гиперкальциемии, характеризуемой слишком высоким уровнем кальция.

Подобное нарушение сопровождается некоторыми пищеварительными симптомами, включая запор, чувство тошноты, снижение аппетита. Специалисты полагают, что их появление может объясняться давлением, производимым опухолью на нервы в позвоночнике, связанные с работой пищеварительного тракта.

«На ранних стадиях рак легких обычно не имеет явных признаков, но иногда определенные изменения могут проявляться в неожиданных вещах. У одного или двух из каждых десяти больных этим раком развивается гиперкальциемия, последствием которой становятся изменения в привычном посещении туалета. Также может наблюдаться сильная жажда. Позднее уже возникают характерные кашель, хрипы и боль в груди», — поделились онкологи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по украинские медики уверены в том, что для того, чтобы избежать запоров в зрелом возрасте, нужно есть больше фруктов и овощей.

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