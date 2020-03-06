Здоровье и медицина

Нужно есть больше фруктов и овощей: врач рассказал, как избежать запоров в зрелом возрасте

Во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-проктолог хирургического отделения № 2 Киевской городской клинической больницы № 15 кандидат медицинских наук Владимир Андриец посоветовал, как избегать различных расстройств, в том числе запоров.

Прозвучал вопрос от пенсионерки, которая уже 10 лет страдает от сильных запоров. Врач считает, что в этом случае следует перестроить питание в пользу овощей и фруктов.

« П лоды можно есть отварными, тушеными, запеченными. Важно употреблять не меньше двух-трех литров жидкой еды: помимо первых блюд, это компоты, узвары, кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, ряженка, а также чай и кофе. Сочетание клетчатки, которой богаты овощи и фрукты, и жидкости поможет наладить регулярный стул. Сама лишь клетчатка, если жидкости мало, ситуацию не исправит», — сказал Владимир Андриец.

По его словам, необходимо питаться небольшими порциями, но часто. Делать не только основные приемы пищи, но и два-три перекуса. Вставать из-за стола нужно с ощущением легкого чувства голода, так как ощущение сытости всегда запаздывает. Есть надо медленно, тщательно пережевывая съеденное.

«Важно регулярно ходить в туалет. Если пропустить хотя бы день, то кал уплотняется, и опорожнить кишечник сложнее. Также если вы страдаете запорами длительно, нужно проверить кишечник — сделать колоноскопию», — посоветовал врач.

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