27.14 / 27.53 30.72 / 31.39
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сеть насмешил киевлянин, взобравшийся на крест, чтобы не достали полицейские (видео)

5:50 18 июля 2020
Снятие с креста

В Киеве в пятницу вечером произошло «ДТП», которое, к счастью, не имело печальных и трагических последствий.

Его «сотворил» мужчина, который в попытке убежать от полиции взобрался на деревянный крест посреди дороги — по мнению очевидцев, в надежде на то, что там станет «невидимым».

Но так как «притвориться Иисусом», по мнению пользователей сети, мужчине не удалось, то он был замечен правоохранителями и «снят его с креста».

Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный.

На ролике видно, как полураздетый мужичек устроился на кресте, а полицейские внизу ждут, когда у него закончится упорство, и он «снизойдет» к ним.

«Так от полиции еще никто не пытался убежать», — подписали видео его авторы.

Читатели страницы оценили юмор участников забавной сценки.

«Беса гонит…», «Иисус?», «Видишь, там на горе, возвышается крест…», «Даже Иисус «афигел» от аваковских «чертов», «За чиї гріхи страждає хлоп?», — пишут они.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой забавной «спецоперации» — только снимать пришлось не с креста, а дерева, и не нарушителя, а испуганного кота.

322

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Утка и утята

Патрульные помогли утятам перейти Одесскую трассу: видео умилило сеть

Снятие с креста

Сеть насмешил киевлянин, взобравшийся на крест, чтобы не достали полицейские (видео)

Запор

"Необъяснимый" запор может быть признаком рака: медики сделали важное предостережние

Метро

Взрыв возле станции метро в Киеве: первые подробности (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер