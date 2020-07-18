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Сеть насмешил киевлянин, взобравшийся на крест, чтобы не достали полицейские (видео)
В Киеве в пятницу вечером произошло «ДТП», которое, к счастью, не имело печальных и трагических последствий.
Его «сотворил» мужчина, который в попытке убежать от полиции взобрался на деревянный крест посреди дороги — по мнению очевидцев, в надежде на то, что там станет «невидимым».
Но так как «притвориться Иисусом», по мнению пользователей сети, мужчине не удалось, то он был замечен правоохранителями и «снят его с креста».
Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный.
На ролике видно, как полураздетый мужичек устроился на кресте, а полицейские внизу ждут, когда у него закончится упорство, и он «снизойдет» к ним.
«Так от полиции еще никто не пытался убежать», — подписали видео его авторы.
Читатели страницы оценили юмор участников забавной сценки.
«Беса гонит…», «Иисус?», «Видишь, там на горе, возвышается крест…», «Даже Иисус «афигел» от аваковских «чертов», «За чиї гріхи страждає хлоп?», — пишут они.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой забавной «спецоперации» — только снимать пришлось не с креста, а дерева, и не нарушителя, а испуганного кота.322
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