Происшествия

В Киеве на Борщаговке провели "спецоперацию" по спасению кота (забавное видео)

Похоже, спасение котов, сидящих на верхушке деревьев, ставится национальным хобби украинцев: после известного случая в Харькове в роли спасателей выступили жители столичной Бощаговки.

Случай «чудесного спасения» произошел в понедельник, 10 февраля. Видео «спецоперации» просидевшего с ночи на дереве животного разместили в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».

«Немного хороший новостей — на Борщаговке люди объединились, чтоб спасти кота, который залез на дерево, но самостоятельно спуститься уже не смог», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как под деревом, на котором сидит черный кот, люди растянули голубую ткань, чтобы поймать животное во время полета.

Один из мужчин — как впоследствии оказалось, приехавший по вызову спасатель — полез на дерево, а еще несколько человек в это время растянули внизу полотно.

Спасение прошло успешно: животное упало прямо на тент и совершенно не пострадало, хоть и сильно перепугалось.

Также, вероятно, от испуга кот поспешно скрылся от внимания собравшихся «спасателей».

Тем не менее, читатели выразили лайками восхищение действиями спасателей и неравнодушных жителей дома.

«А ви казали що котиків не постите», «Сразу вспомнилось «Спасение рядового Барсика», «Втік, не встиг подякувати. Люди молодці», «Напоминает сюжет одного небезизвестного видео», «Коту респект», «Все классно!», — пишут в комментариях.

В то же время некоторые нашли в заснятом материале повод для негатива: «Коты уже разучились лазать по деревьям! ужас…», «Залиште кота в спокої і до ранку він буде там, де захоче. Припиніть думати замість інших, тим більше замість тварин. Куди котиться світ, Грета?«

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Николаеве ловили «летающего» кота. Тогда Барсик забрался на высоченный тополь и не мог (или не хотел) спускаться вниз. Животное «покорило» высоту свыше двадцати метров и сидело на ветке. На вызов прибыли спасатели с автолестницей. До самого кота пожарному добраться было невозможно — ветка, на которой сидел Барсик, была слишком тонкой, чтобы на нее стать или упереться о нее. Поэтому мужчина стал раскачивать дерево, чтобы кот слетел вниз, где спасатели растянули плотную ткань для поимки беглеца. Трясти ветки пришлось продолжительное время. В итоге кот слетел вниз, благополучно приземлился на ткань и сбежал за ближайший угол дома. За ним умчалась и его хозяйка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter