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В Киеве на Борщаговке провели "спецоперацию" по спасению кота (забавное видео)
Похоже, спасение котов, сидящих на верхушке деревьев, ставится национальным хобби украинцев: после известного случая в Харькове в роли спасателей выступили жители столичной Бощаговки.
Случай «чудесного спасения» произошел в понедельник, 10 февраля. Видео «спецоперации» просидевшего с ночи на дереве животного разместили в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».
«Немного хороший новостей — на Борщаговке люди объединились, чтоб спасти кота, который залез на дерево, но самостоятельно спуститься уже не смог», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как под деревом, на котором сидит черный кот, люди растянули голубую ткань, чтобы поймать животное во время полета.
Один из мужчин — как впоследствии оказалось, приехавший по вызову спасатель — полез на дерево, а еще несколько человек в это время растянули внизу полотно.
Спасение прошло успешно: животное упало прямо на тент и совершенно не пострадало, хоть и сильно перепугалось.
Также, вероятно, от испуга кот поспешно скрылся от внимания собравшихся «спасателей».
Тем не менее, читатели выразили лайками восхищение действиями спасателей и неравнодушных жителей дома.
«А ви казали що котиків не постите», «Сразу вспомнилось «Спасение рядового Барсика», «Втік, не встиг подякувати. Люди молодці», «Напоминает сюжет одного небезизвестного видео», «Коту респект», «Все классно!», — пишут в комментариях.
В то же время некоторые нашли в заснятом материале повод для негатива: «Коты уже разучились лазать по деревьям! ужас…», «Залиште кота в спокої і до ранку він буде там, де захоче. Припиніть думати замість інших, тим більше замість тварин. Куди котиться світ, Грета?«
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