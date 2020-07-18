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Антипутинский "бунт" на Дальнем Востоке: на улицы вышли десятки тысяч протестующих (видео)
В России в Хабаровске начался очередной митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщают российские СМИ.
На седьмом по счету митинге участники выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции. По данным некоторых российских СМИ, число людей во время митинга достигало 50 тысяч человек.
Жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». В центре Владивостока с самого утра много людей в форме.
На митинге во Владивостоке собралось до тысячи человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.
Как писали «ФАКТЫ», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает.
На днях в центре Санкт-Петербурга и Москвы также состоялись акции протеста против поправок к Конституции России, которые позволили Владимиру Путину оставаться на своем посту практически пожизненно. Организатором акций выступило движение «Нет».91
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...