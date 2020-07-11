- 14:32 Масштабное ДТП на Львовщине: в результате столкновения грузовиков и легковушек есть жертвы и пострадавшие
- 14:20 Гибель группы Дятлова: в России спустя 60 лет назвали причину нашумевшей трагедии
- 14:09 На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан
- 13:38 В Николаеве выстрелом в голову тяжело ранен руководитель областной организации «Свободы»
- 13:32 Российский самолет в украинском небе: стала известна информация о нарушителе воздушного пространства
- 13:29 Киев остается в лидерах по заболеваемости коронавирусом: среди заразившихся за последние сутки много детей
- 13:16 Умер легендарный чемпион мира по футболу
- 12:51 На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя
- 12:25 В России заговорили о признании "ДНР"-"ЛНР": какую игру затеял Кремль
- 12:10 “Лягушки хороши под белое вино”: львовяне открыли лягушечью ферму и ресторан
- 12:02 Хорватия и Черногория изменили требования к въезжающим туристам: что важно знать
- 11:40 "Это просто средство мотать нам нервы": Резников ответил, возьмут ли ОРДЛО в состав России
На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан (видео)
В центре дальневосточного Хабаровска прошла масштабная акция протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, задержанного на днях сотрудниками ФСБ, которые также участвуют в похищении граждан других государств.
Собравшиеся в Хабаровске несли плакаты «Свободу!», «Фургал — наш выбор!», «Это наш край!», «Мы здесь власть» и скандировали: «Путина в отставку!», пишет в Facebook Роман Шрайк.
Собравшиеся потребовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Полиция не вмешивалась в акцию протеста, передает местный портал DVhab.ru.
Сотрудники администрации Хабаровского края поблагодарили людей, вышедших на улицы, за оказанную Сергею Фургалу поддержку.
Как пишет «Лента.ру», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает. Пресс-секретарь президента Путина заявил, что Путин еще не принимал решение об отставке хабаровского губернатора.
Акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По разным подсчетам, в них поучаствовали от 5 до 35 тысяч человек.
Напомним, несколько дней назад в Москве на два месяца арестовали бывшего корреспондента издания «Коммерсант», советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, задержанного утром 7 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.341
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?