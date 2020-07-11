На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан (видео)

Мир

В центре дальневосточного Хабаровска прошла масштабная акция протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, задержанного на днях сотрудниками ФСБ, которые также участвуют в похищении граждан других государств.

Собравшиеся в Хабаровске несли плакаты «Свободу!», «Фургал — наш выбор!», «Это наш край!», «Мы здесь власть» и скандировали: «Путина в отставку!», пишет в Facebook Роман Шрайк.

Собравшиеся потребовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Полиция не вмешивалась в акцию протеста, передает местный портал DVhab.ru.

Сотрудники администрации Хабаровского края поблагодарили людей, вышедших на улицы, за оказанную Сергею Фургалу поддержку.

Как пишет «Лента.ру», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает. Пресс-секретарь президента Путина заявил, что Путин еще не принимал решение об отставке хабаровского губернатора.

Акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По разным подсчетам, в них поучаствовали от 5 до 35 тысяч человек.

Напомним, несколько дней назад в Москве на два месяца арестовали бывшего корреспондента издания «Коммерсант», советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, задержанного утром 7 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

341

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter