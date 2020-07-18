- 11:53 В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп мужчины: первые подробности и фото
- 11:12 В Киеве за сутки 108 новых случае заражения коронавирусом, два человека умерли
- 11:04 Не хочу, чтобы на проекте «Холостячка» за меня боролись, как за какой-то приз, — Ксения Мишина
- 10:56 Число пострадавших в результате взрыва возле станции метро в Киеве возросло до четырех
- 10:48 Во Франции вспыхнул пожар в одной из крупнейших готических церквей – кафедральном соборе Нанта
- 10:42 В жутком ДТП под Одессой погибли шесть человек, в том числе ребенок (фотоя, видео)
- 10:26 Украинец из «Динамо» и бразилец из «Шахтера» претендуют на престижную награду Golden Boy
- 10:20 Антипутинский "бунт" на Дальнем Востоке: на улицы вышли десятки тысяч протестующих
- 09:47 Зеленскому придется рассмотреть петицию с требованием его отставки — 25 тысяч голосов собраны
- 09:38 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:32 Огромная рыбина запрыгнула в БТР министра обороны Молдовы: курьезное видео
- 09:09 «Колос» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 32-го тура чемпионата Украины
В Киеве за сутки 108 новых случае заражения коронавирусом, два человека умерли
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса. Двое больных умерли. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, среди новых больных — 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, 2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет. Среди новых больных — четыре медицинских работника.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах — по 26. В Соломенском районе обнаружили 14 случаев, в Голосеевском и Святошинском — по 10. Всего в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек.
За минувшие сутки, 17 июля, в Украине зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.
Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.68
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...