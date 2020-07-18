В Киеве за сутки 108 новых случае заражения коронавирусом, два человека умерли

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса. Двое больных умерли. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, среди новых больных — 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, 2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет. Среди новых больных — четыре медицинских работника.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах — по 26. В Соломенском районе обнаружили 14 случаев, в Голосеевском и Святошинском — по 10. Всего в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек.

За минувшие сутки, 17 июля, в Украине зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.

Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

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