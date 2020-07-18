20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве (фото)

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию 20-летняя Екатерина Александровская покончила с собой, выбросившись из окна шестого этажа в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

«Екатерина страдала затяжной депрессией. В последнее время она тренировалась в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию.

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась. Александровская даже обращалась к психологам, но они, к сожалению, помочь ей не смогли.

В ночь на воскресенье, 18 июля, она покончила с собой, оставив предсмертную записку, в которой было всего лишь одно слово: «Люблю», — сообщил источник.

Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, а весной 2012 года переехала в Днепропетровск, где впервые встала в пару с украинским участником I зимних юношеских Олимпийских игр Владиславом Лысовым. Весной 2016-го россиянке поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором, летом того же года Александровская сменила спортивное гражданство. Зимой 2017-го Александровская в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров.

В 2017-м году Екатерина Александровская и ее партнер Харли Уиндзор выиграли мировое юниорское первенство под флагом Австралии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице России пыталась совершить самоубийство чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

Фото ТАСС, Instagram

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