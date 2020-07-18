Извлекли много осколков: студента, пострадавшего при взрыве возле станции метро в Киеве, прооперировали

В одной из столичных больниц прооперировали студента, получившего ранения при взрыве мусорной урны в Киеве возле станции метро «Шулянская».

Как сообщает в своем Facebook городской голова Киева Виталий Кличко, в ходе операции врачи удалили много осколков от взрывного устройства, которые затем передали правоохранительным органам.

«Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести», — написал Виталий Кличко.

Пациента осмотрел также врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушения. Специалисты утверждают, что оно со временем пройдет, и слух восстановится.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Киеве, произошедшем возле станции метро «Шулянская», увеличилось до четырех человек, однако серьезное состояние только у одного студента.

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