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Извлекли много осколков: студента, пострадавшего при взрыве возле станции метро в Киеве, прооперировали
В одной из столичных больниц прооперировали студента, получившего ранения при взрыве мусорной урны в Киеве возле станции метро «Шулянская».
Как сообщает в своем Facebook городской голова Киева Виталий Кличко, в ходе операции врачи удалили много осколков от взрывного устройства, которые затем передали правоохранительным органам.
«Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести», — написал Виталий Кличко.
Пациента осмотрел также врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушения. Специалисты утверждают, что оно со временем пройдет, и слух восстановится.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Киеве, произошедшем возле станции метро «Шулянская», увеличилось до четырех человек, однако серьезное состояние только у одного студента.183
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