27.27 / 27.52 30.89 / 31.33
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Извлекли много осколков: студента, пострадавшего при взрыве возле станции метро в Киеве, прооперировали

14:22 18 июля 2020
На месте взрыва

В одной из столичных больниц прооперировали студента, получившего ранения при взрыве мусорной урны в Киеве возле станции метро «Шулянская».

Как сообщает в своем Facebook городской голова Киева Виталий Кличко, в ходе операции врачи удалили много осколков от взрывного устройства, которые затем передали правоохранительным органам.

«Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести», — написал Виталий Кличко.

Пациента осмотрел также врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушения. Специалисты утверждают, что оно со временем пройдет, и слух восстановится.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Киеве, произошедшем возле станции метро «Шулянская», увеличилось до четырех человек, однако серьезное состояние только у одного студента.

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Одесса&nbsp;— Рени

Cмертельное столкновение легковушек на трассе Одесса – Рени: стали известны подробности трагедии

Екатерина Александровская

20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве (фото)

Пожар

Загорелось с трех сторон: собор в Нанте, скорее всего, подожгли умышленно

На месте взрыва

Извлекли много осколков: студента, пострадавшего при взрыве возле станции метро в Киеве, прооперировали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер