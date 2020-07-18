Число пострадавших в результате взрыва возле станции метро в Киеве возросло до четырех

Выяснились новые подробности взрыва, который в пятницу, 17 июля, произошел в Киеве на проспекте Победы возле станции метро «Шулявская».

Как сообщает на своей странице в Facebook полиция Киева, в результате взрыва урны с мусором пострадали четыре человека. С места происшествия госпитализировали 22-летнего студента, получившего множественные оскольчатые травмы ног, остальные пострадавшие самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они отправились домой.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе рынка «Петровка» работники «Киевгаза» в ходе земельных работ обнаружили три минометные мины. В «Киевгазе» отметили, что взрыв даже одной мины мог привести к катастрофическим последствиям, так как рядом расположена газозаправочная станция.

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