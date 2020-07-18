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Общество и люди

"У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть (фото)

15:32 18 июля 2020
На месте инцидента

В Ужгороде ремонт дорог ведется такими темпами, что рабочие падают с ног. По крайней мере одного такого упавшего на этой неделе успели сфотографировать горожане, выложив снимки в Facebook. Напомним, ранее в сети посмеялись над дорожным ремонтом во Львове.

В кадре мужчина, который должен был укладывать бруcчатку, спит прямо на дороге, справедливости ради, уже после завершения рабочего дня.

Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что днем ранее его видели на том же месте, и он был занят делом.

Фото от 14 июля

Что случилось с героем фото на следующий день, 15 июля, так и осталось невыясненным, однако некоторые из пользователей уже пообещали пожаловаться на него мэру города, а автор снимка прямо сообщил, что дорожник был пьян.

Тем не менее большинство комментаторов сошлись во мнении о том, что дорожный рабочий устроил себе сиесту.

Напомним, ранее соцсети шокировали кадры из Луцка, где военные, якобы готовясь к приезду президента Зеленского, вычерпывали воду из выбоин на дороге. Однако в 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации объяснили, что так бойцы помогали готовить дорогу к ремонту.

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"У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть (фото)

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