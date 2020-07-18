Украина договорилась с США о поставках современных военных катеров (фото)

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!» — написал он.

По его словам, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи по безопасности от США по соответствующим программам, а остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии», — отметил министр.

Отметим, что Mark VI — современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Новые катера были разработаны компанией «SAFE BI» на базе многоцелевого катера «Archangel». Катер имеет длину по ватерлинии почти 24 метра, а наибольшую длину 26 метров. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения 35 узлов и максимальную скорость для кратковременного применения 41 узел.

Катер вооружен двумя автоматическими артустановками от BAE Systems «Rafael Mk 38 Mod 2», в которых есть возможность дистанционного управления. Из пулеметов будут установлены несколько экземпляров. Рубка Mk VI обеспечена конструктивным защитой, в котором личный состав будет размещаться в противоударных спецкреслах. Новые катера будут иметь большой запас для модернизации и установки специального оборудования, подводных и надводных аппаратов, размещения раненых при выполнении эвакуации и транспортировке.

Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году в состав украинского флота уже вошли переданные США катера Island, в 2020 году украинские военные должны получить еще три таких судна.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter