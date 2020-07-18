27.28 / 27.51 30.90 / 31.32
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина договорилась с США о поставках современных военных катеров (фото)

15:35 18 июля 2020
Mark VI

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!» — написал он.

По его словам, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи по безопасности от США по соответствующим программам, а остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии», — отметил министр.

Отметим, что Mark VI — современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Новые катера были разработаны компанией «SAFE BI» на базе многоцелевого катера «Archangel». Катер имеет длину по ватерлинии почти 24 метра, а наибольшую длину 26 метров. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения 35 узлов и максимальную скорость для кратковременного применения 41 узел.

Катер вооружен двумя автоматическими артустановками от BAE Systems «Rafael Mk 38 Mod 2», в которых есть возможность дистанционного управления. Из пулеметов будут установлены несколько экземпляров. Рубка Mk VI обеспечена конструктивным защитой, в котором личный состав будет размещаться в противоударных спецкреслах. Новые катера будут иметь большой запас для модернизации и установки специального оборудования, подводных и надводных аппаратов, размещения раненых при выполнении эвакуации и транспортировке.

Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году в состав украинского флота уже вошли переданные США катера Island, в 2020 году украинские военные должны получить еще три таких судна.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Одесса&nbsp;— Рени

Cмертельное столкновение легковушек на трассе Одесса – Рени: стали известны подробности трагедии

Стрелок задержан

В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси (видео)

Екатерина Александровская

20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве (фото)

На месте инцидента

"У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер