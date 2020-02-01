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Украина

ВМС Украины успешно испытали новый корабль-разведчик (фото)

2:28 1 февраля 2020 13
Корабль-разведчик
Инф. «ФАКТОВ»

Военно-морской флот Украины продолжает пополняться новыми боевыми единицами: вслед за катерами Island в строй может встать и новый корабль-разведчик, испытания которого в пятницу, 31 января, моряки провели в Одесском заливе.

Об этом сообщили в Министерства обороны Украины.,

Судно заложили на заводе «Кузница на Рыбальском» и спустили на воду 23 апреля 2019 года. Сейчас его дорабатывают на предприятии «Судоверфь Украина».

Отмечается, что в течение дня экипаж выполнял различные задачи и проверял качество работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком.

Заместитель генерального директора по производству завода Кузня на Рыбальском Александр Вишневецкий заявил, что корабль выполнил все поставленные задачи в соответствии с запланированной программой.

В свою очередь, в Минобороны отметили, что во время испытаний недостатков в работе механизмов корабля не обнаружили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий флотом Игорь Воронченко заявил, что Военно-морские силы Вооруженных Cил Украины в течение прошлого года нарастили способности берегового и морского компонента и развернули силы и средства в акватории и на побережье Азовского моря. Об этом он сказал во время выступления на базе учебного центра ВМС ВСУ в Николаеве.

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