В Одессе начались работы по подъему танкера Delfi (фото)

В субботу, 18 июля, на одесском пляже «Дельфин» началась подготовка к подъему танкера-бункеровщика Delfi, потерпевшего крушение в Одесском заливе в ноябре 2019 года. Как известно, во время недавнего пребывания президента Зеленского в Одессе главе государства пообещали избавиться от судна на пляже к 20 июля.

На месте прошлогоднего бедствия сегодня работают экипажи буксиров и катеров, а также команда водолазов. За происходящим с интересом наблюдают десятки люпобытных граждан.

«Сегодня с самого утра специалистами городского КУ „Спасательно-водолазная служба“ ведутся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов. Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы. Задействовано три плавсредства спасательной службы и 12 человек», — сообщили в горсовете.

В то же время о начале спецоперации сообщили в компании Smart Marine Concept, которая проводит комплекс мероприятий для подъема и постановки судна на киль.

«С помощью буксиров борт судна приподнимут над водой на 40°. Судно будут удерживать в таком положении 5−6 часов или столько времени, сколько понадобится, что откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков», — информировали в компании.

Отмечается, что на ровный киль Delfi будут ставить позже, в другой день. Также подчеркивается, что, если водолазы обнаружат в корпусе танкера течи, то перед окончательным подъемом судна их загерметизируют.

Напомним, ранее представитель Smart Marine Concept Дмитрий Евдокимов заявлял, что работы по подъем судна вряд ли удастся завершить до 20 июля. По его словам, велика угроза, что корпус танкера расколется прямо на пляже. В таком случае экологии будет нанесен существенный вред.

По словам специалиста, специфика работ заключается в том, что необходимо завести в корпус судна 17 специальных воздушных подушек (понтонов), с помощью которых танкер «выровняют». Каждая из таких «подушек» имеет определенных размер и делается под заказ, в зависимости от объема, который занимает предыдущая «подушка». Каждая их них способна поднять 4 тонны, итого — 68 тонн.

Отметим, в ходе проходящей ныне операции уже случилось ЧП: при натяжении (нагрузке) оборвался один из буксировочных тросов, закрепленных к корпусу Delfi. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщали «ФАКТЫ», танкер сел на мель и опрокинулся в Одесском заливе 22 ноября минувшего года. Крушение сопровождалось разливом нефтепродуктов, утечка которых продолжается до сих пор.

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