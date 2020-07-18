27.28 / 27.51 30.90 / 31.32
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украина заняла первое место в Европе по уровню преступности

16:07 18 июля 2020
Огнестрельное оружие

Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе — такую оценку криминогенной ситуации в нашей стране дали составители рейтинга сервиса Numbeo.

Киеву выставили оценку 48,84, тогда как Швеции — 47,43, а Франции — 47,37. Эти две страны оказались нашими соседками в ТОП-3 европейского антирейтинга.

Уже за ними в рейтинге следуют Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория, а замыкает ТОП-20 Германия, чей показатель составляет 35,14.

Справедливости ради стоит отметить, что среди стран мира Украина заняла только 47 место, однако нас опередили Гана и Ирак с показателями 48,64 и 48,00 соответственно.

Напомним, еще в 2018 году сразу три украинских города попали в рейтинг самых безопасных от Numbeo. Лидером украинской тройки тогда стал Львов.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Одесса&nbsp;— Рени

Cмертельное столкновение легковушек на трассе Одесса – Рени: стали известны подробности трагедии

Стрелок задержан

В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси (видео)

Екатерина Александровская

20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве (фото)

На месте инцидента

"У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер