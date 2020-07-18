Украина заняла первое место в Европе по уровню преступности

Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе — такую оценку криминогенной ситуации в нашей стране дали составители рейтинга сервиса Numbeo.

Киеву выставили оценку 48,84, тогда как Швеции — 47,43, а Франции — 47,37. Эти две страны оказались нашими соседками в ТОП-3 европейского антирейтинга.

Уже за ними в рейтинге следуют Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория, а замыкает ТОП-20 Германия, чей показатель составляет 35,14.

Справедливости ради стоит отметить, что среди стран мира Украина заняла только 47 место, однако нас опередили Гана и Ирак с показателями 48,64 и 48,00 соответственно.

Напомним, еще в 2018 году сразу три украинских города попали в рейтинг самых безопасных от Numbeo. Лидером украинской тройки тогда стал Львов.



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