- 16:29 В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси
- 16:22 Лето продолжается: синоптик пообещала украинцам жару в последний день уходящей недели
- 16:07 Украина заняла первое место в Европе по уровню преступности
- 16:03 У легенды НБА Денниса Родмана умер отец: у него было как минимум 29 детей от 16 женщин
- 15:56 В Одессе начались работы по подъему танкера Delfi
- 15:35 Украина договорилась с США о поставках современных военных катеров
- 15:32 "У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть
- 14:58 Загорелось с трех сторон: собор в Нанте, скорее всего, подожгли умышленно
- 14:37 Cмертельное столкновение легковушек на трассе Одесса – Рени: стали известны подробности трагедии
- 14:22 Извлекли много осколков: студента, пострадавшего при взрыве возле станции метро в Киеве, прооперировали
- 14:17 Ситуацию с коронавирусом не исправили: Степанов пообещал кадровую чистку на Львовщине
- 14:14 Чемпион мира по футболу внезапно завершил карьеру в 29 лет
Украина заняла первое место в Европе по уровню преступности
Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе — такую оценку криминогенной ситуации в нашей стране дали составители рейтинга сервиса Numbeo.
Киеву выставили оценку 48,84, тогда как Швеции — 47,43, а Франции — 47,37. Эти две страны оказались нашими соседками в ТОП-3 европейского антирейтинга.
Уже за ними в рейтинге следуют Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, Черногория, а замыкает ТОП-20 Германия, чей показатель составляет 35,14.
Справедливости ради стоит отметить, что среди стран мира Украина заняла только 47 место, однако нас опередили Гана и Ирак с показателями 48,64 и 48,00 соответственно.
Напомним, еще в 2018 году сразу три украинских города попали в рейтинг самых безопасных от Numbeo. Лидером украинской тройки тогда стал Львов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!