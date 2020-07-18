Лето продолжается: синоптик пообещала украинцам жару в последний день уходящей недели (видео)

В Украине 19 июля ожидается в большинстве областей сухая и солнечная погода, лишь в западных регионах пройдут дожди. Об этом сообщила в своем видеобращении в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«19 июля в Украине в большинстве областей погоду будет определят антициклон. Это поле повышенного атмосферного явления, поэтому осадков практически не будет! Будет солнечно, сухо и прекрасно, но, к сожалению, должна сказать, что на Западе снова и снова дожди, грозы, местами сильные ливни. Во время гроз — шквалистое усиление ветра и даже град», — сообщила она.

Температура будет в пределах +25 +30 градусов.

«В Киеве завтра сухо, солнечно, +28 градусов. Вообще в пределах Украины +25+30 градусов. На Западе во время дождей будет немного ниже. На остальной территории Украины без существенных осадков», — сказала Диденко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сказал, что июль будет дождливым, но теплым: «По моим расчетам, дожди возможны с 24-го по 27-е и с 30-го по 31-е июля. Днем температура будет колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается 14−17 выше нуля».

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