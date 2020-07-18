Западную Украину накроют грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

В субботу, 18 июля, в западных регионах Украины продолжатся дожди и грозы, а на остальной территории страны будет сухо и тепло.

Как прогнозируют сотрудники Укргидрометцентра, в западных областях будет дождливо. Дневная температура в этих регионах будет достигать +24 градуса, а ночью доходить до 15 градусов тепла.

На севере Украины дождей не предвидится. Здесь воздух днем прогреется до +28 градусов, а ночная температура будет в пределах от +15 до +17 градусов.

На востоке, в центральной части и в Киеве будет сухо и солнечно. Днем — до +28 градусов, ночью — до +17.

На юге суббота пройдет без осадков. А дневная температура воздуха составит +30 градусов, ночная — до +17.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается настоящая летняя погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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