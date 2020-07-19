«Заря» — «Десна»: онлайн-видеотрансляция матча за место в призовой тройке УПЛ

В воскресенье, 19 июля, пятью матчами («Олимпик» уже ушел в отпуск, поскольку «Карпаты» сняли с розыгрыша из-за двух неявок) финиширует чемпионат Украины по футболу.

В одном из центральных поединков 32-го тура на «Славутич-Арене» в Запорожье сразятся «Заря» и «Десна», все еще претендующие на место в призовой тройке. И если команда из Чернигова, у которой 55 очков, может завоевать лишь «бронзу» (в случае победы), то у подопечных Виктора Скрипника есть шанс, пусть и небольшой, подняться на второе место и обеспечить себе путевку в квалификацию Лиги чемпионов. При этом луганчанам (57 очков) не только нужно выиграть самим, но и надеяться на то, что «Динамо» (59) в параллельной встрече на столичном «Олимпийском» уступит «Колосу».

Отметим, что в текущем сезоне «Заря» дважды одолела «Десну» в УПЛ (2:1 — в Запорожье и Чернигове) и один раз команде Александра Рябоконя уступила (0:1 — в гостях).

Прямую видеотрансляцию матча «Заря» — «Десна» смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 19:30) в этой новости (также онлайн встречу в Запорожье покажет телеканал УНИАН).

Кстати, независимо от результата поединка в Запорожье, оба коллектива в следующем сезоне гарантированно представят Украину в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Колос» — «Динамо».

Фото ФК «Десна»

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